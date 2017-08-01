ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женщина в Польше случайно зарезала себя, собирая в лесу грибы

02.08.2017 16:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 авг – Sputnik. Жительница Польши умерла в лесу от случайного ранения в шею ножом для грибов, сообщило издание Dziennik Wshodni.

Женщина в Польше случайно зарезала себя, собирая в лесу грибы
© Pixabay
Три пенсионерки полдня блуждали в лесу в Бобруйском районе

Трагедия в гмине Стары-Замость произошла 24 июля: 64-летняя местная жительница одна отправилась в лес собирать грибы, сказав родственникам, что отсутствовать дома будет недолго. Однако через 40 минут женщина связалась с экстренными службами по телефону.

"В разговоре с диспетчером она сказала, что случайно ударила себя ножом", – сказала изданию заместителя окружного прокурора в Замости Эва Пизун.

Она также добавила, что женщина представилась, описала место, где произошло ЧП, а затем связь с ней прервалась.

В лес были отправлены спасатели, полиция и сотрудники скорой, когда они нашли женщину, она уже была мертва.

Зампрокурора уточнила, что у гражданки был обнаружен порез артерии на шее, и ее смерть наступила быстро – буквально за несколько минут разговора с диспетчером.

В настоящее время окружная прокуратура продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У гражданки был обнаружен порез артерии на шее, и ее смерть наступила быстро – буквально за несколько минут разговора с диспетчером.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Прокуроры нашли 20 тонн захороненного зерна в Гродненской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика