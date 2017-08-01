Женщина в Польше случайно зарезала себя, собирая в лесу грибы

МИНСК, 2 авг – Sputnik. Жительница Польши умерла в лесу от случайного ранения в шею ножом для грибов, сообщило издание Dziennik Wshodni .



© Pixabay Три пенсионерки полдня блуждали в лесу в Бобруйском районе

Трагедия в гмине Стары-Замость произошла 24 июля: 64-летняя местная жительница одна отправилась в лес собирать грибы, сказав родственникам, что отсутствовать дома будет недолго. Однако через 40 минут женщина связалась с экстренными службами по телефону.

"В разговоре с диспетчером она сказала, что случайно ударила себя ножом", – сказала изданию заместителя окружного прокурора в Замости Эва Пизун.

Она также добавила, что женщина представилась, описала место, где произошло ЧП, а затем связь с ней прервалась.

В лес были отправлены спасатели, полиция и сотрудники скорой, когда они нашли женщину, она уже была мертва.

Зампрокурора уточнила, что у гражданки был обнаружен порез артерии на шее, и ее смерть наступила быстро – буквально за несколько минут разговора с диспетчером.

В настоящее время окружная прокуратура продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.