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Женщина в Польше случайно зарезала себя, собирая в лесу грибы
02.08.2017 16:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 авг – Sputnik. Жительница Польши умерла в лесу от случайного ранения в шею ножом для грибов, сообщило издание
Трагедия в гмине Стары-Замость произошла 24 июля: 64-летняя местная жительница одна отправилась в лес собирать грибы, сказав родственникам, что отсутствовать дома будет недолго. Однако через 40 минут женщина связалась с экстренными службами по телефону.
"В разговоре с диспетчером она сказала, что случайно ударила себя ножом", – сказала изданию заместителя окружного прокурора в Замости Эва Пизун.
Она также добавила, что женщина представилась, описала место, где произошло ЧП, а затем связь с ней прервалась.
В лес были отправлены спасатели, полиция и сотрудники скорой, когда они нашли женщину, она уже была мертва.
Зампрокурора уточнила, что у гражданки был обнаружен порез артерии на шее, и ее смерть наступила быстро – буквально за несколько минут разговора с диспетчером.
В настоящее время окружная прокуратура продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.
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У гражданки был обнаружен порез артерии на шее, и ее смерть наступила быстро – буквально за несколько минут разговора с диспетчером.
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