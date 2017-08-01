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Прокуроры нашли 20 тонн захороненного зерна в Гродненской области

02.08.2017 15:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг — Sputnik. Около 20 тонн зерна урожая 2016 года захоронили аграрии из Гродненской области, начата проверка, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Прокуроры нашли 20 тонн захороненного зерна в Гродненской области
© Фото: пресс-служба президента
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Накануне уборочной кампании прокурорами были проведены надзорные мероприятия по обеспечению сохранности государственной собственности и обеспечению общественной безопасности.

"Прокуратурой Свислочского района выявлен факт захоронения одним из сельскохозяйственных предприятий около 20 тонн зерна прошлогоднего урожая", — сообщили Sputnik в среду в пресс-службе Генпрокуратуры.

По словам собеседников агентства, в настоящее время прокуратурой района организована проверка по данному факту.

В надзорном ведомстве также отметили, что в Беларуси усилен контроль прокуроров за ходом уборочной кампании.

"В связи с начавшейся уборочной кампанией и с учетом требований главы государства Генеральной прокуратурой подчиненным прокурорам поручено усилить надзор в данной сфере", — сказали собеседники Sputnik.

По их словам, особое внимание надзорные органы будут уделять профилактике правонарушений, соблюдению технических норм и регламентов уборки, транспортировке и хранению урожая.

Кроме этого, прокуроры усилят надзор за соблюдением антиалкогольного законодательства, правил техники безопасности труда.

Генеральной прокуратурой обеспечено оперативное информационное взаимодействие с министерством сельского хозяйства и продовольствия при обмене сведениями об уборочной кампании, допущенных нарушениях и проблемах, сказали в ведомстве.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральная прокуратура Беларуси усилила надзор за ходом уборочной кампании в стране.

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