Огонь по чужим мишеням, гидроудар и другие инциденты на АрМИ-2017

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Без инцидентов не проходит ни один мировой конкурс, не исключением стали и военные соревнования. Sputnik рассказывает о забавных и серьезных случаях в ходе проведения АрМИ.

На конкурсе "Танковый биатлон" в 2015 году произошло два "многотонных" курьеза. После прохождения водного препятствия танк армянской команды заглох из-за гидроудара. Меньше минуты спустя танковый экипаж Кувейта совершил незапланированный, но эффектный трюк. В ходе выполнения разворота бронированная машина кувейтцев перевернулась.



© Sputnik Илья Питалев Танковый биатлон в Алабино: вторая победа белорусов и "вылет" Зимбабве

В июле этого года танковая команда из Уганды была дисквалифицирована за "угрозу" зрителям. Водитель танка по ошибке развернул башню в сторону трибун.

На первом этапе конкурса "Отличники войсковой разведки 2017" также отличилась команда из Зимбабве. Бойцы африканской республики потерялись в лесу и заняли последнее место в соревновании. Минобороны России поздравило зимбабвийскую команду с получением уникального опыта в ориентировании на лесной местности.

В этом году зимбабвийцы также не обошлись без приключений — в один из соревновательных дней танкового биатлона танкисты из далекой страны поразили все мишени — но чужие.

Однако на военных состязаниях случались и трагические происшествия. Открытие конкурса "Авиадартс" в 2015 году было прервано крушением российского вертолета Ми-28Н. Причиной аварии стал отказ системы гидроусиления и разрыв вала рулевого винта. Оба пилота, к счастью, остались живы.

История международных военных соревнований, организованных Россией, началась с мировых чемпионатов по танковому биатлону в 2013 и 2014 годах. С 2015 года состязание на бронированных машинах стало одним из конкурсов Армейских международных игр. С каждым годом в АрМИ растет число стран-участниц, конкурсов и площадок проведения. В 2017 году соревнования из 28 конкурсов проходят на территории пяти государств, в борьбе принимают участие 28 стран.