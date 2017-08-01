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Огонь по чужим мишеням, гидроудар и другие инциденты на АрМИ-2017

02.08.2017 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг — Sputnik. Без инцидентов не проходит ни один мировой конкурс, не исключением стали и военные соревнования. Sputnik рассказывает о забавных и серьезных случаях в ходе проведения АрМИ.

На конкурсе "Танковый биатлон" в 2015 году произошло два "многотонных" курьеза. После прохождения водного препятствия танк армянской команды заглох из-за гидроудара. Меньше минуты спустя танковый экипаж Кувейта совершил незапланированный, но эффектный трюк. В ходе выполнения разворота бронированная машина кувейтцев перевернулась.

Огонь по чужим мишеням, гидроудар и другие инциденты на АрМИ-2017
© Sputnik Илья Питалев
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В июле этого года танковая команда из Уганды была дисквалифицирована за "угрозу" зрителям. Водитель танка по ошибке развернул башню в сторону трибун.

На первом этапе конкурса "Отличники войсковой разведки 2017" также отличилась команда из Зимбабве. Бойцы африканской республики потерялись в лесу и заняли последнее место в соревновании. Минобороны России поздравило зимбабвийскую команду с получением уникального опыта в ориентировании на лесной местности.

В этом году зимбабвийцы также не обошлись без приключений — в один из соревновательных дней танкового биатлона танкисты из далекой страны поразили все мишени — но чужие.

Однако на военных состязаниях случались и трагические происшествия. Открытие конкурса "Авиадартс" в 2015 году было прервано крушением российского вертолета Ми-28Н. Причиной аварии стал отказ системы гидроусиления и разрыв вала рулевого винта. Оба пилота, к счастью, остались живы.

История международных военных соревнований, организованных Россией, началась с мировых чемпионатов по танковому биатлону в 2013 и 2014 годах. С 2015 года состязание на бронированных машинах стало одним из конкурсов Армейских международных игр. С каждым годом в АрМИ растет число стран-участниц, конкурсов и площадок проведения. В 2017 году соревнования из 28 конкурсов проходят на территории пяти государств, в борьбе принимают участие 28 стран.

 
Теги: Минск
 
 
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Стопроцентный результат в поражении чужих мишеней показала в один из дней зимбабвийская команда на конкурсе "Мастер артиллерийского огня".

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