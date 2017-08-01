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Могилевчанин жестоко убил жену, а затем пытался совершить суицид

02.08.2017 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг – Sputnik. Тело женщины с множественными ранениями было обнаружено в Могилеве, сообщили Sputnik в Государственном комитете судебных экспертиз.

Могилевчанин жестоко убил жену, а затем пытался совершить суицид
© Youtube / Следственный комитет Республики Беларусь
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Труп 58-летней местной жительницы нашли вечером 31 июля, сообщение правоохранителям поступило от бригады скорой помощи.

"Причиной трагедии послужила ревность супруга, который после содеянного решил покончить жизнь самоубийством, причинив себе несколько колото-резанных ранений в живот", – сказали в ГКСЭ.

В комитете также уточнили, что несмотря на травмы мужчина остался жив.

Специалисты ГКСЭ и следователи осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое орудие убийства. По факту был назначен ряд необходимых экспертиз.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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По информации специалистов, на преступление мужчина пошел из-за ревности.

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