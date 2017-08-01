СМИ сообщают о задержании профсоюзного лидера Геннадия Федынича

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Председатель Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич был задержан утром дома в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, сообщают СМИ. В офисе РЭП прошел обыск.

Есть сведения, что вопросы у сотрудников Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля возникли еще к нескольким сотрудникам профсоюза.

Одновременно комитет госконтроля сообщил во вторник о возбуждении уголовного дела в отношении двух лиц — представителей одного из белорусских профсоюзов, не входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси. О каком профессиональном союзе идет речь, в КГК не уточняют. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере) УК Беларуси.

По данным проверки председатель и главный бухгалтер профсоюза с целью личного обогащения открыли от имени профсоюза счета в зарубежных банках, на которые постоянно поступали крупные суммы денежных средств, рассказали в пресс-службе КГК и добавили, что речь идет о сотнях тысяч долларов США.

Таким образом, напомнили в комитете госконтроля, представители профсоюза нарушили требование Национального банка Беларуси, которое предписывает получить специальное разрешение на открытие счетов за рубежом.

"Они пытались скрыть факты получения за пределами нашей страны доходов и уклониться от уплаты налогов с этих доходов. Полученные деньги обналичивались и перевозились в республику, для чего данные должностные лица регулярно выезжали за пределы страны", — подчеркивается в сообщении пресс-службы КГК.

Работники финансовой милиции проводят неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности должностных лиц профсоюза, а также выявление иных нарушений законодательства Беларуси.

"Решается вопрос о задержании виновных лиц. В настоящее время данный профсоюз продолжает действовать, его работа не парализовывалась", — говорится в сообщении пресс-службы КГК.