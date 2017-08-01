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Отец подбрасывал ребенка и не поймал - СК проводит проверку

02.08.2017 17:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг — Sputnik. Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования ребенка, которого не удержал в ходе игры выпивший отец, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Отец подбрасывал ребенка и не поймал - СК проводит проверку
© Фото: СК Беларуси
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Инцидент произошел в Ивацевичах 16 июля в одном из кафе города.

"Его отец отдыхал там вместе с другом, с которым распивал спиртные напитки. За ними вечером в заведение пришли их жены с детьми, чтобы проводить домой. Перед уходом 28-летний мужчина на танцевальной площадке стал играть с сыном: взял его под руки и подбросил вверх. Однако он не удержал ребенка, вследствие чего тот упал на плиточный пол", — сообщила Дранькова.

Взрослые и сотрудники в кафе сразу вызвали скорую помощь, медики диагностировали у трехлетнего ребенка черепно-мозговую травму.

"Отец является индивидуальным предпринимателем, ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно. Семья воспитывает двоих малолетних детей, на учетах как неблагополучная не состоит", — отметила представитель УСК.

Как рассказала Дранькова, мать ребенка своего супруга к какой-либо ответственности привлекать не желает. "Решение о возбуждении уголовного дела будет приниматься в зависимости от степени тяжести телесных повреждений ребенка по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы", — заключила собеседница агентства.

 
Теги: Минск
 
 
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В Ивацевичах нетрезвый мужчина играл с трехлетним сыном и, подбросив его вверх, не успел словить – ребенок с черепно-мозговой травмой доставлен в больницу.

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