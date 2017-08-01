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Людей из бизнес-центра Sky Tower в Минске эвакуировали из-за задымления
02.08.2017 18:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 авг – Sputnik. Посетители и работники минского бизнес-центра Sky Tower были эвакуированы из-за задымления в здании, передает корреспондент Sputnik.
Инцидент в офисном здании, расположенном на улице Домбровской в столице, произошел в конце рабочего дня во вторник.
Как передает корреспондент, все люди из Sky Tower были эвакуированы из-за запаха дыма. В настоящее время к центру прибыли расчеты МЧС.
© Sputnik / Александр Шурмелев
Машины МЧС у здания бизнес-центра
Sputnik пока не удалось получить комментариев Минского городского УМЧС о произошедшем в офисном здании.
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На место происшествия на улицу Добмбровскую прибыли несколько расчетов столичного МЧС.
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