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Людей из бизнес-центра Sky Tower в Минске эвакуировали из-за задымления

02.08.2017 18:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг – Sputnik. Посетители и работники минского бизнес-центра Sky Tower были эвакуированы из-за задымления в здании, передает корреспондент Sputnik.

Инцидент в офисном здании, расположенном на улице Домбровской в столице, произошел в конце рабочего дня во вторник.

Как передает корреспондент, все люди из Sky Tower были эвакуированы из-за запаха дыма. В настоящее время к центру прибыли расчеты МЧС.

Людей из бизнес-центра Sky Tower в Минске эвакуировали из-за задымления
© Sputnik / Александр Шурмелев
Машины МЧС у здания бизнес-центра

Sputnik пока не удалось получить комментариев Минского городского УМЧС о произошедшем в офисном здании.

 
Теги: Минск
 
 
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На место происшествия на улицу Добмбровскую прибыли несколько расчетов столичного МЧС.

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