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Гревшийся на солнце мужчина переполошил минчан
02.08.2017 22:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 авг – Sputnik. Неравнодушные жители Минска вызвали милицию, увидев сидящего на подоконнике дома мужчину, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Вызов на спецлинию 102 поступил от граждан днем 2 августа: минчане проинформировали, что на подоконнике дома на проспекте Независимости, возможно, находится подросток. На место выбыли сотрудники Департамента охраны, медики и сотрудники городского МЧС.
"Прибыв на место, милиционеры увидели, что на подоконнике сидит мужчина. Они попытались выяснить причины такого поступка, поговорили с ним, попросили впустить в квартиру. Мужчина согласился и пояснил, что таким образом грелся на солнце", – сказали в ГУВД.
Там также сообщили, что сотрудники скорой выяснили: 26-летний минчанин страдает психическим заболеванием и ранее лечился в РНПЦ психического здоровья.
По информации ГУВД, любителя солнечных ванн медики снова доставили в центр.
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Граждане, увидев человека на подоконнике у открытого окна, сразу же обратились в правоохранительные органы.
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