Литовец хотел въехать в Беларусь по паспорту сына

МИНСК, 2 авг – Sputnik. Белорусские пограничники задержали на белорусско-литовской границе гражданина Литвы, который собирался попасть в Беларусь по паспорту сына, сообщили Sputnik в среду в Государственном пограничном комитете.



© Фото: Брестская ПГ Поляк сумел ночью пробраться через границу в Каменецком районе

Мужчина проходил оформление на въезд в республику во вторник 1 августа в международном пункте пропуска "Каменный Лог".

"Пересечь границу ему не удалось: во время пограничного контроля он предъявил паспорт сына", – сказали в ГПК.

По информации комитета, пограничникам 50-летний литовец рассказал, что чужой паспорт с собой в Беларусь он взял случайно.

Гражданину Литвы за нарушение режима госграницы было вынесено предупреждение.

Всего с начала текущего года на участке Сморгонской пограничной группы пять иностранцев не смогли попасть в Беларусь по аналогичной причине.