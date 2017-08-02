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Литовец хотел въехать в Беларусь по паспорту сына
02.08.2017 21:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 авг – Sputnik. Белорусские пограничники задержали на белорусско-литовской границе гражданина Литвы, который собирался попасть в Беларусь по паспорту сына, сообщили Sputnik в среду в Государственном пограничном комитете.
© Фото: Брестская ПГ
Мужчина проходил оформление на въезд в республику во вторник 1 августа в международном пункте пропуска "Каменный Лог".
"Пересечь границу ему не удалось: во время пограничного контроля он предъявил паспорт сына", – сказали в ГПК.
По информации комитета, пограничникам 50-летний литовец рассказал, что чужой паспорт с собой в Беларусь он взял случайно.
Гражданину Литвы за нарушение режима госграницы было вынесено предупреждение.
Всего с начала текущего года на участке Сморгонской пограничной группы пять иностранцев не смогли попасть в Беларусь по аналогичной причине.
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Пограничникам 50-летний мужчина рассказал, что чужой паспорт с собой в Беларусь он взял случайно.
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