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Литовец хотел въехать в Беларусь по паспорту сына

02.08.2017 21:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг – Sputnik. Белорусские пограничники задержали на белорусско-литовской границе гражданина Литвы, который собирался попасть в Беларусь по паспорту сына, сообщили Sputnik в среду в Государственном пограничном комитете.

Литовец хотел въехать в Беларусь по паспорту сына
© Фото: Брестская ПГ
Поляк сумел ночью пробраться через границу в Каменецком районе

Мужчина проходил оформление на въезд в республику во вторник 1 августа в международном пункте пропуска "Каменный Лог". 

"Пересечь границу ему не удалось: во время пограничного контроля он предъявил паспорт сына", – сказали в ГПК.

По информации комитета, пограничникам 50-летний литовец рассказал, что чужой паспорт с собой в Беларусь он взял случайно.

Гражданину Литвы за нарушение режима госграницы было вынесено предупреждение. 

Всего с начала текущего года на участке Сморгонской пограничной группы пять иностранцев не смогли попасть в Беларусь по аналогичной причине. 

 
Теги: Минск
 
 
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Пограничникам 50-летний мужчина рассказал, что чужой паспорт с собой в Беларусь он взял случайно.

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