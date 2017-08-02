Самолет сел на пляж в Португалии – погибли двое отдыхающих

МИНСК, 2 авг – Sputnik. Двое отдыхающих на пляже недалеко от Лиссабона граждан погибли в результате посадки на него легкомоторного самолета Cessna, сообщил телеканал SIC Noticias .



© REUTERS Pedro Nunes Трагедия на пляже: подробности аварийной посадки самолета в Португалии

Сообщается, что погибли 8-летняя девочка и 50-летний мужчина, в момент посадки летательного аппарата они загорали на пляже Капарика, находящемся в 30 километрах к югу от столицы Португалии.

По информации одного из очевидцев, перед посадкой самолет пролетел очень низко над отдыхающими.

Как сообщили свидетели ЧП, некоторые из находившихся на пляже людей, спасаясь, убежали в воду.

В настоящее время на месте инцидента работает местная полиция, два члена экипажа самолета дают правоохранителям показания.