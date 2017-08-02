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Самолет сел на пляж в Португалии – погибли двое отдыхающих
02.08.2017 20:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 авг – Sputnik. Двое отдыхающих на пляже недалеко от Лиссабона граждан погибли в результате посадки на него легкомоторного самолета Cessna, сообщил телеканал
© REUTERS Pedro Nunes
Сообщается, что погибли 8-летняя девочка и 50-летний мужчина, в момент посадки летательного аппарата они загорали на пляже Капарика, находящемся в 30 километрах к югу от столицы Португалии.
По информации одного из очевидцев, перед посадкой самолет пролетел очень низко над отдыхающими.
Как сообщили свидетели ЧП, некоторые из находившихся на пляже людей, спасаясь, убежали в воду.
В настоящее время на месте инцидента работает местная полиция, два члена экипажа самолета дают правоохранителям показания.
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Некоторые из находившихся на пляже людей, спасаясь, убежали в воду.
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