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Самолет сел на пляж в Португалии – погибли двое отдыхающих

02.08.2017 20:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг – Sputnik. Двое отдыхающих на пляже недалеко от Лиссабона граждан погибли в результате посадки на него легкомоторного самолета Cessna, сообщил телеканал SIC Noticias.

Самолет сел на пляж в Португалии – погибли двое отдыхающих
© REUTERS Pedro Nunes
Трагедия на пляже: подробности аварийной посадки самолета в Португалии

Сообщается, что погибли 8-летняя девочка и 50-летний мужчина, в момент посадки летательного аппарата они загорали на пляже Капарика, находящемся в 30 километрах к югу от столицы Португалии.

По информации одного из очевидцев, перед посадкой самолет пролетел очень низко над отдыхающими.

Как сообщили свидетели ЧП, некоторые из находившихся на пляже людей, спасаясь, убежали в воду.

В настоящее время на месте инцидента работает местная полиция, два члена экипажа самолета дают правоохранителям показания. 

 
Теги: Минск
 
 
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Некоторые из находившихся на пляже людей, спасаясь, убежали в воду.

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