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Непогода в Вилейке: ветер срывал крыши и валил деревья
02.08.2017 20:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 авг – Sputnik. Шквалистый ветер повредил крыши жилых домов в Вилейке (Минская область) и повалил деревья, сообщили жители города в социальных сетях.
Ранее синоптики Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды предупредили о неблагоприятных погодных явлениях во второй половине среды – в связи с прохождением грозового фронта прогнозировался сильный порывистый ветер.
Как сообщают жители Вилейки, ветер в городе повредил крыши нескольких зданий, а также повалил деревья на некоторых улицах.
При этом, по информации пользователей социальных сетей, некоторые здания лишились кровли полностью.
По информации Гидромета, неустойчивая и жаркая погода сохранится в Беларуси и в четверг 3 августа.
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По информации Гидромета, неустойчивая и жаркая погода сохранится в Беларуси и в четверг 3 августа.
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