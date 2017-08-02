Непогода в Вилейке: ветер срывал крыши и валил деревья

МИНСК, 2 авг – Sputnik. Шквалистый ветер повредил крыши жилых домов в Вилейке (Минская область) и повалил деревья, сообщили жители города в социальных сетях.

Ранее синоптики Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды предупредили о неблагоприятных погодных явлениях во второй половине среды – в связи с прохождением грозового фронта прогнозировался сильный порывистый ветер.

Как сообщают жители Вилейки, ветер в городе повредил крыши нескольких зданий, а также повалил деревья на некоторых улицах.

При этом, по информации пользователей социальных сетей, некоторые здания лишились кровли полностью.

По информации Гидромета, неустойчивая и жаркая погода сохранится в Беларуси и в четверг 3 августа.