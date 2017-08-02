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Профсоюз РЭП: Федынича и главбуха Пичужкину допрашивают

02.08.2017 20:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг – Sputnik. Правоохранители допрашивают руководителя профсоюза РЭП Геннадия Федынича и главного бухгалтера Наталью Пичужкину, сообщила организация в среду.

Профсоюз РЭП: Федынича и главбуха Пичужкину допрашивают
© Фото: Беларуская праўда
СМИ сообщают о задержании профсоюзного лидера Геннадия Федынича

Ранее в белорусских СМИ появилась информация, что в офисах профсоюза работников радиоэлектронной промышленности прошли обыски, а его руководитель Федынич был задержан, как и главный бухгалтер Пичужкина.

"Федынича и Пичужкину допрашивают, к ним направлены адвокаты", – сообщили в РЭП.

Там также рассказали, что в результате обысков из офисов изъяты документы, различные электронные носители, в том числе жесткие диски компьютеров.

Какие претензии у КГК

Органами финансовых расследований Комитета госконтроля по фактам уклонения от уплаты налогов в отношении Федынича и Пичужкиной было возбуждено уголовное дело. 

По информации КГК, он и главбух открыли в зарубежных банках счета и получали на них сотни тысяч долларов, которые потом обналичивались и переправлялись в Беларусь. Таким образом, РЭП не только нарушил требование Нацбанка о получении спецразрешения на открытие счетов за границей, но и уклонялся от уплаты налогов. 

При этом в КГК констатировали, что задержание Федынича и Пичужкиной на работу РЭП не повлияло – он продолжает действовать как и ранее.

 
Теги: Минск
 
 
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В КГК считают, что руководство РЭП уклонялось от уплаты налогов, открыв счета в зарубежных банках.

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