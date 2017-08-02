Десятки человек пострадали в США из-за утечки реагента в бассейн

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Утечка реагента произошла в бассейне американского Дарема в штате Северная Каролина, сообщил телеканал ABC11 .

По данным местных СМИ, пострадали 42 человека. Отмечается, что произошла утечка гипохлорита натрия. Это вещество часто используется для дезинфекции бассейнов.

Известно, что большинство пострадавших — дети от шести до 12 лет, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее трагический случай произошел в бассейне аквапарка на северо-западе Турции. В результате удара током погибли пять человек , среди которых было три ребенка, а также менеджер аквапарка с сыном, которые пытались спасти людей. К сожалению, все получили смертельные травмы.