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Десятки человек пострадали в США из-за утечки реагента в бассейн
03.08.2017 08:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Утечка реагента произошла в бассейне американского Дарема в штате Северная Каролина, сообщил телеканал
По данным местных СМИ, пострадали 42 человека. Отмечается, что произошла утечка гипохлорита натрия. Это вещество часто используется для дезинфекции бассейнов.
Известно, что большинство пострадавших — дети от шести до 12 лет, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
Ранее трагический случай произошел в бассейне аквапарка на северо-западе Турции.
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Из-за утечки гипохлорита натрия пострадали более 40 человек, большинство из которых – дети.
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