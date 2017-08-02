Трагедия на пляже: подробности аварийной посадки самолета в Португалии

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Легкомоторный самолет Cessna 152, который совершил аварийную посадку на популярном среди отдыхающих пляже возле Лиссабона, был в отличном техническом состоянии, прошел все необходимые технические тесты и имел все сертификаты, заявили владельцы аэроклуба.

Трагедия произошла на пляже Капарика: самолет совершил посадку среди сотен загоравших, в результате погибли двое отдыхающих — восьмилетняя девочка и мужчина, по которым проехала Cessna 152. Двое человек, находившиеся на борту — инструктор и ученик — не пострадали.

Решение совершить посадку на пляже было принято в связи с произошедшей во время полета поломкой: пилот связался с диспетчерской вышкой и сообщил об отказе двигателя, предупредив, что будет сажать самолет на берегу моря. Отмечается, что это был опытный инструктор с тысячей часов налета.

Очевидцы рассказали журналистам португальских СМИ, что самолет летел очень низко и было очевидно, что он практически неуправляем. Он пролетел 200 метров практически над землей перед тем, как врезаться в отдыхающих. Некоторым из них пришлось прыгать в море, чтобы избежать столкновения. Но погибшие 56-летний мужчина и загоравшая 8-летняя девочка оказались под колесами. Ее родители не пострадали. Легкое ранение получила 45-летняя женщина, она была госпитализирована.

Между тем, владельцы аэроклуба опровергли информацию, что самолет был допущен к полету с технической неисправностью.

Полиция Португалии проводит расследование инцидента, приведшего к гибели двух человек.