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Трагедия на пляже: подробности аварийной посадки самолета в Португалии

03.08.2017 08:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Легкомоторный самолет Cessna 152, который совершил аварийную посадку на популярном среди отдыхающих пляже возле Лиссабона, был в отличном техническом состоянии, прошел все необходимые технические тесты и имел все сертификаты, заявили владельцы аэроклуба.

Трагедия на пляже: подробности аварийной посадки самолета в Португалии
© Фото: Twitter / @aviacaobr
Самолет сел на пляж в Португалии – погибли двое отдыхающих

Трагедия произошла на пляже Капарика: самолет совершил посадку среди сотен загоравших, в результате погибли двое отдыхающих — восьмилетняя девочка и мужчина, по которым проехала Cessna 152. Двое человек, находившиеся на борту — инструктор и ученик — не пострадали. 

Решение совершить посадку на пляже было принято в связи с произошедшей во время полета поломкой: пилот связался с диспетчерской вышкой и сообщил об отказе двигателя, предупредив, что будет сажать самолет на берегу моря. Отмечается, что это был опытный инструктор с тысячей часов налета.

Очевидцы рассказали журналистам португальских СМИ, что самолет летел очень низко и было очевидно, что он практически неуправляем. Он пролетел 200 метров практически над землей перед тем, как врезаться в отдыхающих. Некоторым из них пришлось прыгать в море, чтобы избежать столкновения. Но погибшие 56-летний мужчина и загоравшая 8-летняя девочка оказались под колесами. Ее родители не пострадали. Легкое ранение получила 45-летняя женщина, она была госпитализирована.

Между тем, владельцы аэроклуба опровергли информацию, что самолет был допущен к полету с технической неисправностью.

Полиция Португалии проводит расследование инцидента, приведшего к гибели двух человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Очевидцы рассказали журналистам, как они бежали и прыгали в воду, чтобы избежать наезда самолета, который бросало из стороны в сторону.

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