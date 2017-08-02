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Жители деревни Вязынка прокомментировали убийство 14-летней школьницы
03.08.2017 09:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 авг- Sputnik. Тело убитой 14-летней школьницы из Молодечненского района было обнаружено недалеко от железнодорожной станции и рядом с деревней Вязынка, где проживала погибшая, данная информация была озвучена в телесюжете
Девочку разыскивали несколько дней, она была обнаружена задушенной недалеко от железнодорожной станции. По подозрению в совершении убийства с особой жестокостью задержан минчанин 1993 года рождения.
Телеканал также показал лесную поляну, где собирались молодые люди, приезжавшие на дачи из Минска.
Местные жители утверждают, что девушки из деревни Вязынка в компании парней, приезжавших из Минска на дачи, собирались именно на поляне в лесу. После очередных посиделок 14-летняя школьница не вернулась домой, сказано в сюжете.
В эфире телеканала директор Радошковичской средней школы Инга Великоиваненко положительно охарактеризовала семью убитой девочки. По ее словам, семья контактная и относительно ответственная, на собрания родители приходили трезвыми.
Директор школы отметила, что девочка была достаточно общительной и ответственной, всегда отзывалась на просьбы классного руководителя.
Один из жителей Вязынки в эфире телеканала заявил, что убитую Александру после уроков часто видели в компании молодых мужчин, которые были ее старше лет на десять.
Девочка была единственным ребенком в семье, ее похоронят в четверг.
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Убитую 29 июля 14-летнюю школьницу из Молодечненского района похоронят в четверг, 3 августа.
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