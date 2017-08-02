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Ураган в Вилейке: деревом убита 11-летняя девочка

03.08.2017 09:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Несовершеннолетняя девочка погибла в Вилейском районе в результате падения дерева на микроавтобус, в котором она находилась, сообщили в МЧС.

По оперативным данным, во время прохождения грозового фронта с порывами ветра (до 23 м/с) пострадали 24 населенных пункта в девяти районах Витебской, Гродненской и Минской областей.

"В 15:13 2 августа поступило сообщение о падении дерева на микроавтобус. В нем находились двое взрослых и пять детей. В результате падения дерева погибла девочка 2006 года рождения. Это произошло возле деревни Кобузи Вилейского района Минской области", — сообщили Sputnik в четверг в МЧС Беларуси.

В результате непогоды в Беларуси за минувшие сутки повреждены кровли 19 жилых домов, трех производственных и 28-ми сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 14 случаев падения деревьев, в результате которых повреждены пять легковых автомобилей, отметили в МЧС.

Там добавили, что в 19:30 2 августа поступило сообщение о повреждении леса на площади 30 гектаров возле деревни Зайцы Червенского района Минской области

По данным ГПО "Белэнерго" в течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение более 500 населенных пунктов.

 
Теги: Минск
 
 
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За минувшие сутки в Беларуси зафиксированы 14 случаев падения деревьев, в результате которых повреждены пять легковых автомобилей.

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