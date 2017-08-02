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Председателя профсоюза РЭП Федынича отпустили после допроса

03.08.2017 10:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Правоохранительные органы после допроса отпустили председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича, главного бухгалтера Игоря Комлика отправили в СИЗО, сообщил на своей странице в соцсети Facebook активист профсоюза РЭП Андрей Стрижак.

Председателя профсоюза РЭП Федынича отпустили после допроса
© Фото: Незалежны прафсаюз РЭП
Профсоюз РЭП: Федынича и главбуха Пичужкину допрашивают

Органами финансовых расследований Комитета госконтроля по фактам уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело в отношении руководителей данного профсоюза. В минувшую среду обыски прошли в офисе профсоюза, где была изъята документация.

По его информации, кроме Федынича после допроса отпущена и бывший редактор профсоюзного сайта praca-by.info Наталья Пичужкина.

Как отметили в КГК, установлено, что председатель и главный бухгалтер профсоюзной организации с целью личного обогащения открыли от имени профсоюза счета в зарубежных банках, на которые постоянно поступали крупные суммы денежных средств.

"Речь идет о сотнях тысяч долларов США", — отметили в КГК.

По версии следствия, таким образом они пытались скрыть факты получения за пределами нашей страны доходов и уклониться от уплаты налогов с этих доходов.

"Полученные деньги обналичивались и перевозились в республику, для чего данные должностные лица регулярно выезжали за пределы страны", — отметили в КГК.

По данным фактам Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и Минску в отношении двух должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 
Теги: Минск
 
 
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Подозреваемым по делу о счетах в зарубежных банках и неуплате налогов грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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