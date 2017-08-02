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СК: начата проверка в связи с гибелью девочки в Вилейском районе
03.08.2017 12:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Следователи начали проверку в связи с гибелью 11-летней девочки во время грозы в Вилейском районе, сообщили в СК.
В 15:13 2 августа поступило сообщение о падении дерева на микроавтобус. В нем находились двое взрослых и пять детей. В результате падения дерева погибла девочка 2006 года рождения.
"По факту гибели ребенка следствием проводится проверка по факту гибели ребенка. Трагедия произошла на территории автокемпинга в Вилейском районе", — сообщила на свой странице в ФБ официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
"Установлено, что девочка находилась на отдыхе вместе со своей семьей. Во время резкого ухудшения погодных условий — сильный ветер, дождь, град — семья переместилась в автомобиль "Фольксваген-Транспортер", а вследствие стихии на автомобиль упало дерево", — сообщила Гончарова.
Следователи провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проведены опросы очевидцев, отметила представитель СК.
Она также уточнила, что семья многодетная, характеризуется исключительно положительно. Кроме погибшей девочки, ученицы 6 класса никто больше не пострадал.
В микроавтобусе находились двое взрослых и пять детей.
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Установлено, что многодетная семья во время ненастья спряталась в автомобиль на территории автокемпинга.
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