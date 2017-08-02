ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД: дипломатический иммунитет не дает права игнорировать ПДД

03.08.2017 13:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел прокомментировало случай с нарушением правил дорожного движения автомобилем с дипломатическими номерами, который произошел в Минске 29 июля.

В частности, на одной из улиц белорусской столицы автомобиль Audi Q5 с дипномерами "подрезал" автомобиль гражданина республики. После этого водитель Audi вышел из машины и вступил в перепалку, а затем сел в машину и проследовал дальше, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Этот инцидент был заснят видеорегистратором, установленным в автомобиле, следовавшим за Audi Q5.

 В данной связи пресс-секретарь — начальник управления информации МИД Беларуси Дмитрий Мирончик заявил, что в белорусском внешнеполитическом ведомстве всегда внимательно следят за соблюдением аккредитованными в Минске дипломатическими представительствами Венской конвенции о дипломатических сношениях.

"Этот документ предусматривает предоставление дипкорпусу определенных привилегий и иммунитетов. Однако он не дает индульгенцию на вседозволенность, в особенности на дороге. Более того, Венская конвенция четко предписывает, что сотрудники дипмиссий, пользующиеся привилегиями и иммунитетами, обязаны без ущерба для своих привилегий и иммунитетов уважать законы и постановления государства пребывания", — заявил Мирончик, комментируя этот инцидент.

МИД: дипломатический иммунитет не дает права игнорировать ПДД
© Фото: Twitter / GUVD_Minsk
Фотофакт: такси и дипмашина столкнулись на проспекте Независимости

Он подчеркнул, что правила дорожного движения — это закон. "А кроме того, их не зря называют "правилами жизни": несоблюдение норм поведения на дороге чревато трагическими последствиями, в том числе для самих нарушителей, от которых никакие дипломатические иммунитеты не защитят", — добавил пресс-секретарь.

Он заверил, что задокументированный факт явного нарушения и грубого игнорирования Правил дорожного движения, произошедший 29 июля, как и предшествующие подобные инциденты с автомобилями на дипномерах, не останется без последствий и соответствующей профилактической работы.

"Хочу отметить, что меры, которые по настоянию МИД применяют в подобных случаях руководители дипмиссий к своим сотрудникам, как правило, оказываются действенными", — добавил Мирончик.

Он подчеркнул, что МИД настойчиво призывает аккредитованный в Беларуси дипломатический корпус соблюдать закон Беларуси "О дорожном движении".

Как ранее сообщал Sputnik, около года назад на пешеходном переходе в Минске: водитель Mazda с дипломатическими номерами не пропустил женщину, которая пересекала проезжую часть с ребенком. Это попало на видео, на водителя составили административный протокол, а информация о его проступке поступила в МИД.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Меры, которые в подобных случаях применяют главы дипмиссий к своим сотрудникам, оказываются действенными.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
СК: начата проверка в связи с гибелью девочки в Вилейском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика