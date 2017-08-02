МИД: дипломатический иммунитет не дает права игнорировать ПДД

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел прокомментировало случай с нарушением правил дорожного движения автомобилем с дипломатическими номерами, который произошел в Минске 29 июля.

В частности, на одной из улиц белорусской столицы автомобиль Audi Q5 с дипномерами "подрезал" автомобиль гражданина республики. После этого водитель Audi вышел из машины и вступил в перепалку, а затем сел в машину и проследовал дальше, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Этот инцидент был заснят видеорегистратором, установленным в автомобиле, следовавшим за Audi Q5.

В данной связи пресс-секретарь — начальник управления информации МИД Беларуси Дмитрий Мирончик заявил, что в белорусском внешнеполитическом ведомстве всегда внимательно следят за соблюдением аккредитованными в Минске дипломатическими представительствами Венской конвенции о дипломатических сношениях.

"Этот документ предусматривает предоставление дипкорпусу определенных привилегий и иммунитетов. Однако он не дает индульгенцию на вседозволенность, в особенности на дороге. Более того, Венская конвенция четко предписывает, что сотрудники дипмиссий, пользующиеся привилегиями и иммунитетами, обязаны без ущерба для своих привилегий и иммунитетов уважать законы и постановления государства пребывания", — заявил Мирончик, комментируя этот инцидент.

Он подчеркнул, что правила дорожного движения — это закон. "А кроме того, их не зря называют "правилами жизни": несоблюдение норм поведения на дороге чревато трагическими последствиями, в том числе для самих нарушителей, от которых никакие дипломатические иммунитеты не защитят", — добавил пресс-секретарь.

Он заверил, что задокументированный факт явного нарушения и грубого игнорирования Правил дорожного движения, произошедший 29 июля, как и предшествующие подобные инциденты с автомобилями на дипномерах, не останется без последствий и соответствующей профилактической работы.

"Хочу отметить, что меры, которые по настоянию МИД применяют в подобных случаях руководители дипмиссий к своим сотрудникам, как правило, оказываются действенными", — добавил Мирончик.

Он подчеркнул, что МИД настойчиво призывает аккредитованный в Беларуси дипломатический корпус соблюдать закон Беларуси "О дорожном движении".

Как ранее сообщал Sputnik, около года назад на пешеходном переходе в Минске: водитель Mazda с дипломатическими номерами не пропустил женщину , которая пересекала проезжую часть с ребенком. Это попало на видео, на водителя составили административный протокол, а информация о его проступке поступила в МИД.