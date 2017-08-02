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Два минчанина вербовали белорусок для занятия проституцией в Турции
03.08.2017 13:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которые обвиняются в организации вывоза белорусских девушек для занятия проституцией в Стамбуле, сообщили Sputnik в УСК по Витебской области.
© Фото: УВД Могилевского облисполкома
Два неработающих жителя Минска, чтобы извлечь материальную выгоду от занятий проституцией белорусок, организовывали их выезд за пределы республики.
Уроженцы Грузии искали в социальных сетях девушек, знакомились и предлагали собеседницам заработать на том, чтобы найти девушек, согласных "поработать" в Турции. За каждую согласившуюся была обещана определенная сумма денежных средств.
Следствие установило, что подозреваемые встречались с девушками, объясняли условия работы и оплаты услуг, которые девушки должны будут оказывать на территории Турции. Также они приобретали проездные билеты до Минска и оплачивали авиаперелет в Турцию.
Подозреваемых задержали 25 мая около полуночи в Витебске, не позволив склонить 18-летних учащихся одного из учебных заведений Витебска к оказанию сексуальных услуг за вознаграждение в Стамбуле.
Задержанным предъявлено обвинение по ч.1 ст.14 ч.2 ст.171 Уголовного кодекса Республики Беларусь (покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией, совершенные организованной группой).
Материалы уголовного переданы прокурору для направления в суд, отметили в СК. С момента задержания обвиняемые содержатся под стражей.
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Подозреваемые, уроженцы Грузии, знакомились с девушками в социальных сетях и склоняли их к оказанию сексуальных услуг за денежное вознаграждение в Стамбуле.
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