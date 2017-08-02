Два минчанина вербовали белорусок для занятия проституцией в Турции

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которые обвиняются в организации вывоза белорусских девушек для занятия проституцией в Стамбуле, сообщили Sputnik в УСК по Витебской области.



© Фото: УВД Могилевского облисполкома Житель Бобруйска пытался вывезти двух проституток на Кипр

Два неработающих жителя Минска, чтобы извлечь материальную выгоду от занятий проституцией белорусок, организовывали их выезд за пределы республики.

Уроженцы Грузии искали в социальных сетях девушек, знакомились и предлагали собеседницам заработать на том, чтобы найти девушек, согласных "поработать" в Турции. За каждую согласившуюся была обещана определенная сумма денежных средств.

Следствие установило, что подозреваемые встречались с девушками, объясняли условия работы и оплаты услуг, которые девушки должны будут оказывать на территории Турции. Также они приобретали проездные билеты до Минска и оплачивали авиаперелет в Турцию.

Подозреваемых задержали 25 мая около полуночи в Витебске, не позволив склонить 18-летних учащихся одного из учебных заведений Витебска к оказанию сексуальных услуг за вознаграждение в Стамбуле.

Задержанным предъявлено обвинение по ч.1 ст.14 ч.2 ст.171 Уголовного кодекса Республики Беларусь (покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией, совершенные организованной группой).

Материалы уголовного переданы прокурору для направления в суд, отметили в СК. С момента задержания обвиняемые содержатся под стражей.