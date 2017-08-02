ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два минчанина вербовали белорусок для занятия проституцией в Турции

03.08.2017 13:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которые обвиняются в организации вывоза белорусских девушек для занятия проституцией в Стамбуле, сообщили Sputnik в УСК по Витебской области.

Два минчанина вербовали белорусок для занятия проституцией в Турции
© Фото: УВД Могилевского облисполкома
Житель Бобруйска пытался вывезти двух проституток на Кипр

Два неработающих жителя Минска, чтобы извлечь материальную выгоду от занятий проституцией белорусок, организовывали их выезд за пределы республики.

Уроженцы Грузии искали в социальных сетях девушек, знакомились и предлагали собеседницам заработать на том, чтобы найти девушек, согласных "поработать" в Турции. За каждую согласившуюся была обещана определенная сумма денежных средств.

Следствие установило, что подозреваемые встречались с девушками, объясняли условия работы и оплаты услуг, которые девушки должны будут оказывать на территории Турции. Также они приобретали проездные билеты до Минска и оплачивали авиаперелет в Турцию.

Подозреваемых задержали 25 мая около полуночи в Витебске, не позволив склонить 18-летних учащихся одного из учебных заведений Витебска к оказанию сексуальных услуг за вознаграждение в Стамбуле.

Задержанным предъявлено обвинение по ч.1 ст.14 ч.2 ст.171 Уголовного кодекса Республики Беларусь (покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией, совершенные организованной группой).

Материалы уголовного переданы прокурору для направления в суд, отметили в СК. С момента задержания обвиняемые содержатся под стражей.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подозреваемые, уроженцы Грузии, знакомились с девушками в социальных сетях и склоняли их к оказанию сексуальных услуг за денежное вознаграждение в Стамбуле.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
МИД: дипломатический иммунитет не дает права игнорировать ПДД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика