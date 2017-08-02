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Пьяный лихач, уходя от погони, врезался в авто с детьми под Волковыском

03.08.2017 14:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Пьяный водитель, пытаясь скрыться от ГАИ, протаранил автомобиль, в котором находились двое детей, сообщили Sputnik УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Пьяный лихач, уходя от погони, врезался в авто с детьми под Волковыском
© Фото: ВКонтакте / ГАИ УВД Могоблисполкома
Ford пошел на обгон и врезался в грузовик в Могилевском районе

 Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 августа. В ГАИ поступило сообщение, что из поселка Красносельский в сторону Волковыска на автомобиле Audi едет нетрезвый водитель. Вскоре госавтоинспекторы смогли обнаружить подозрительную иномарку. Водитель на требование остановиться не отреагировал и попытался уйти от ГАИ.

"Возле деревни Личицы лихач неудачно пошел на обгон. В результате столкновения попутный Volkswagen  вылетел в кювет. На заднем сиденье машины ехали бабушка с внуками 10 и 14 лет", — рассказали в областной ГАИ.

Детей — девочку и мальчика — госпитализировали.

Водитель отказался пройти медосвидетельствование. Однако, как отмечают в ГАИ, водитель имел явные признаки алкогольного опьянения.  В отношении него составлены протоколы.

Кроме того, по постановлению суда, лихач проведет десять суток в изоляторе временного содержания.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате аварии дети были госпитализированы, виновник ДТП в настоящее время находится в изоляторе временного содержания.

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