Пьяный лихач, уходя от погони, врезался в авто с детьми под Волковыском

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Пьяный водитель, пытаясь скрыться от ГАИ, протаранил автомобиль, в котором находились двое детей, сообщили Sputnik УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 августа. В ГАИ поступило сообщение, что из поселка Красносельский в сторону Волковыска на автомобиле Audi едет нетрезвый водитель. Вскоре госавтоинспекторы смогли обнаружить подозрительную иномарку. Водитель на требование остановиться не отреагировал и попытался уйти от ГАИ.

"Возле деревни Личицы лихач неудачно пошел на обгон. В результате столкновения попутный Volkswagen вылетел в кювет. На заднем сиденье машины ехали бабушка с внуками 10 и 14 лет", — рассказали в областной ГАИ.

Детей — девочку и мальчика — госпитализировали.

Водитель отказался пройти медосвидетельствование. Однако, как отмечают в ГАИ, водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. В отношении него составлены протоколы.

Кроме того, по постановлению суда, лихач проведет десять суток в изоляторе временного содержания.