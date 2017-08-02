Подросток утонул в озере на глазах отца в Ивацевичском районе

МИНСК, 3 авг – Sputnik. Молодой человек утонул в озере в Ивацевичском районе на глазах многочисленных жителей деревни, в том числе отца, сообщила газета " Ивацевичский вестник " со ссылкой на старшего следователя Ивацевичского районного отдела Следственного комитета Дениса Волощика.



© Фото: Гродненское областное УМЧС В Лидском районе в Немане тонули две школьницы, одну спасти не удалось

Трагедия произошла вечером 2 августа на озере Вульковском в деревне Вулька-Телеханская. По информации издания, молодой человек, которому осенью должно было исполниться 18 лет, купался на необорудованном для этого месте, где заходить в воду запрещено.

О том, что подросток исчез с поверхности воды, взрослым сообщили находившиеся у водоема дети. Отец молодого человека и другие сельчане обнаружили его тело на глубине трех метров спустя 10 минут. Утонувшего вынесли на берег, делали искусственное дыхание, вызвали скорую, но медики, констатировали смерть подростка.

Сообщается, что на Вульковском озере есть специально оборудованный пляж, где дежурил матрос-спасатель.