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Смартфон Samsung взорвался у минчанина во время зарядки батареи
03.08.2017 15:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Минчанин Илья Таловыря сообщил в своем Facebook о возгорании своего смартфона, снабдив комментарий соответствующими иллюстрациями.
По информации пользователя Facebook, телефон Samsung J1, который находился в выключенном состоянии, был подключен к зарядному устройству, а спустя час взорвался.
"Телефон был поставлен на зарядку, в выключенном состоянии, через час произошел взрыв и возгорание всего находившегося рядом", — написал Таловыря.
Он добавил, что инцидент произошел на его рабочем месте. Никто из находившихся в тот момент в офисе не пострадал.
Владелец смартфона также отметил, что девайс был куплен в салоне одного из белорусских сотовых операторов.
Samsung J1 — модель 2016 года. Ранее у корейского вендора возникли проблемы с Galaxy Note 7, взрывавшимся во время зарядки. Samsung отозвал все смартфоны этой модели для выявления причины.
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Девайс около часа пролежал в выключенном состоянии и подключенным к зарядному устройству, после чего произошел взрыв.
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