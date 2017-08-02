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Смартфон Samsung взорвался у минчанина во время зарядки батареи

03.08.2017 15:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Минчанин Илья Таловыря сообщил в своем Facebook о возгорании своего смартфона, снабдив комментарий соответствующими иллюстрациями.

По информации пользователя Facebook, телефон Samsung J1, который находился в выключенном состоянии, был подключен к зарядному устройству, а спустя час взорвался.

"Телефон был поставлен на зарядку, в выключенном состоянии, через час произошел взрыв и возгорание всего находившегося рядом", — написал Таловыря.

Он добавил, что инцидент произошел на его рабочем месте. Никто из находившихся в тот момент в офисе не пострадал.

Владелец смартфона также отметил, что девайс был куплен в салоне одного из белорусских сотовых операторов.

Samsung J1 — модель 2016 года. Ранее у корейского вендора возникли проблемы с Galaxy Note 7, взрывавшимся во время зарядки. Samsung отозвал все смартфоны этой модели для выявления причины.

 
Теги: Минск
 
 
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Девайс около часа пролежал в выключенном состоянии и подключенным к зарядному устройству, после чего произошел взрыв.

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