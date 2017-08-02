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Два ребенка пострадали при преследовании лихача в Волковысском районе

03.08.2017 15:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг – Sputnik. Два ребенка пострадали в результате ДТП в Волковысском районе – лихач на Audi, которого преследовала машина ГАИ, врезался в легковой автомобиль с детьми, сообщили Sputnik в четверг в УВД Гродненского облисполкома.

Два ребенка пострадали при преследовании лихача в Волковысском районе
© Фото: предоставлено УГАИ Миноблисполкома
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Авария произошла накануне в районе городского поселка Красносельский, о подозрительно водителе, который, предположительно, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в милицию сообщили очевидцы. Наряд ППС обнаружил Audi в поселке на улице Софьи Панковой.

"Водитель проигнорировал сигнал об остановке, и началось преследование. Возле деревни Личицы он пошел на обгон и опередил одну машину, вторую не получилось, потому что помешала встречная", – сказали в УВД. 

По информации управления, от удара Volkswagen отбросило в кювет, пострадали два ребенка – девочка и мальчик 10 и 14 лет. Детей госпитализировали в местное учреждение здравоохранения.

Водитель от медосвидетельствования отказался. Суд постановил поместить лихача на 10 суток в изолятор временного содержания. 

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель от медосвидетельствования отказался, суд постановил поместить водителя Audi на 10 суток в изолятор временного содержания.

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