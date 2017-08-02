Два ребенка пострадали при преследовании лихача в Волковысском районе

МИНСК, 3 авг – Sputnik. Два ребенка пострадали в результате ДТП в Волковысском районе – лихач на Audi, которого преследовала машина ГАИ, врезался в легковой автомобиль с детьми, сообщили Sputnik в четверг в УВД Гродненского облисполкома.



© Фото: предоставлено УГАИ Миноблисполкома Три человека погибли минувшей ночью на дорогах Минской области

Авария произошла накануне в районе городского поселка Красносельский, о подозрительно водителе, который, предположительно, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в милицию сообщили очевидцы. Наряд ППС обнаружил Audi в поселке на улице Софьи Панковой.

"Водитель проигнорировал сигнал об остановке, и началось преследование. Возле деревни Личицы он пошел на обгон и опередил одну машину, вторую не получилось, потому что помешала встречная", – сказали в УВД.

По информации управления, от удара Volkswagen отбросило в кювет, пострадали два ребенка – девочка и мальчик 10 и 14 лет. Детей госпитализировали в местное учреждение здравоохранения.

Водитель от медосвидетельствования отказался. Суд постановил поместить лихача на 10 суток в изолятор временного содержания.