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Три человека погибли минувшей ночью на дорогах Минской области

03.08.2017 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Два серьезных дорожно-транспортных со смертельным исходом произошли минувшей ночью на дорогах Минской области, рассказали Sputnik в УГАИ Миноблисполкома.

Три человека погибли минувшей ночью на дорогах Минской области
© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
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Два человека погибли в результате ДТП на 67-м км трассы М4 Минск-Могилев. Инцидент произошел у деревни Федоровск Червенского района. Грузовик  МАЗ выезжал на трассу с второстепенной дороги в сторону Могилева и из-за поломки вынужден был остановится прямо на проезжей части. За рулем находился житель Березинского района, 1978 года рождения. Прицеп не был обозначен световозвращающими элементами, подчеркнули в УГАИ.

"Следовавшие в попутном направлении в сторону Могилева автомобили Mitsubishi и Toyota совершили наезд на стоящий на трассе  грузовик.  Водитель  и пассажир Mitsubishi от полученных травм скончались на месте", — рассказали в УГАИ Миноблисполкома.

Три человека погибли минувшей ночью на дорогах Минской области
© Фото: предоставлено УГАИ Миноблисполкома
ДТП в Червенском районе

Ехавшая в левой полосе Тyota врезалась в колесо прицепа. Водитель Тyota серьезно не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 ч.3 УК (Нарушениее ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).  Следователи   назначили ряд экспертиз: автотехническую и судебно-медицинскую.

Еще одно смертельное ДТП произошло минувшей ночью в Столбцовском районе Минской области. На трассе М-1 у деревни Залужье жительница Бреста на автомобиле Seat Toledo не справилась с управлением, допустила занос  и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобидем Dodge. От полученных травм водитель Seat скончалась на месте. Водитель и пассажир Dodge получили травмы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Червенском районе Митсубиси врезался в заглохший на дороге и не обозначенных катафотами МАЗ, а в Столбцовском районе водитель Сеат не справилась с управлением и...

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