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Минчанин застрял в ущелье в Крыму, потребовалась помощь спасателей

03.08.2017 15:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг – Sputnik. Крымские спасатели сняли с горы в ущелье Шайтан-Дере (Новый Крым) минчанина, сообщило ГУ МЧС России по Республике Крым.

Минчанин застрял в ущелье в Крыму, потребовалась помощь спасателей
© Фото: из архива Татьяны Михнюк
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Информация о том, что в ущелье Шайтан-Дере на труднодоступном участке горы Сокол мужчина не может самостоятельно спуститься, в службу спасения поступила 2 августа. 

"На южном склоне горы Сокол спасатели обнаружили пострадавшего на тяжело проходимом участке горного рельефа. С использованием альпинистского снаряжения пострадавший минчанин 1982 года рождения был спущен и доставлен к поселку Новый Свет", – говорится в сообщении. 

В медицинской помощи мужчина не нуждался, уточнили спасатели. 

К месту ЧП выезжали специалисты дежурной смены Судакского аварийно-спасательного отряда "Крым-спас" и сотрудники поисково-спасательной группы. 

Начальник Главного управления МЧС России по Крыму Сергей Шахов отметил, что с начала текущего года в горно-лесной местности сотрудниками было проведено 155 поисково-спасательных работ, в результате которых было спасено 226 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Гражданин Беларуси не смог самостоятельно спуститься с горы, его снимали с использованием альпинистского снаряжения.

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