Минчанин застрял в ущелье в Крыму, потребовалась помощь спасателей

МИНСК, 3 авг – Sputnik. Крымские спасатели сняли с горы в ущелье Шайтан-Дере (Новый Крым) минчанина, сообщило ГУ МЧС России по Республике Крым.



© Фото: из архива Татьяны Михнюк Как в кино: увидеть Эверест и не умереть

Информация о том, что в ущелье Шайтан-Дере на труднодоступном участке горы Сокол мужчина не может самостоятельно спуститься, в службу спасения поступила 2 августа.

"На южном склоне горы Сокол спасатели обнаружили пострадавшего на тяжело проходимом участке горного рельефа. С использованием альпинистского снаряжения пострадавший минчанин 1982 года рождения был спущен и доставлен к поселку Новый Свет", – говорится в сообщении.

В медицинской помощи мужчина не нуждался, уточнили спасатели.

К месту ЧП выезжали специалисты дежурной смены Судакского аварийно-спасательного отряда "Крым-спас" и сотрудники поисково-спасательной группы.

Начальник Главного управления МЧС России по Крыму Сергей Шахов отметил, что с начала текущего года в горно-лесной местности сотрудниками было проведено 155 поисково-спасательных работ, в результате которых было спасено 226 человек.