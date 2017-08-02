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Генпрокуратура возбудила дело за 45 тонн уничтоженного зерна

03.08.2017 15:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту уничтожения крупной партии зерна урожая 2015 года в сельхозпредприятии "Ханчицы-Неман" в Свислочском районе Гродненской области, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры.

Генпрокуратура возбудила дело за 45 тонн уничтоженного зерна
© Sputnik Виталий Тимкив
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Около 45 тонн зерна урожая 2015 года захоронили аграрии из Гродненской области, начата проверка. Местные прокуроры провели проверку по факту причинения ущерба СУП "Ханчицы-Неман".

"Заместитель генерального прокурора Беларуси Геннадий Дыско, изучив материалы проверки, установил, что должностные лица СУП "Ханчицы-Неман" для освобождения помещений зерносклада в деревне Монтовты и приема урожая нынешнего года приняли решение об уничтожении хранившихся там более 45 тонн зерна тритикале урожая 2015 года", — сообщили Sputnik в Генпрокуратуре.

Данными действиями должностных лиц СУП "Ханчицы-Неман" причинен материальный ущерб, отметили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по факту превышения служебных полномочий, оно направлено начальнику УСК по Гродненской области для организации предварительного расследования, сказали в Генпрокуратуре. 

 
Теги: Минск
 
 
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Должностные лица агропредприятия "Ханчицы-Неман" захоронили часть урожая 2015 года, чтобы освободить зерносклад под новый урожай.

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