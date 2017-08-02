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Генпрокуратура возбудила дело за 45 тонн уничтоженного зерна
03.08.2017 15:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту уничтожения крупной партии зерна урожая 2015 года в сельхозпредприятии "Ханчицы-Неман" в Свислочском районе Гродненской области, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры.
© Sputnik Виталий Тимкив
Около 45 тонн зерна урожая 2015 года захоронили аграрии из Гродненской области, начата проверка.
"Заместитель генерального прокурора Беларуси Геннадий Дыско, изучив материалы проверки, установил, что должностные лица СУП "Ханчицы-Неман" для освобождения помещений зерносклада в деревне Монтовты и приема урожая нынешнего года приняли решение об уничтожении хранившихся там более 45 тонн зерна тритикале урожая 2015 года", — сообщили Sputnik в Генпрокуратуре.
Данными действиями должностных лиц СУП "Ханчицы-Неман" причинен материальный ущерб, отметили в надзорном ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по факту превышения служебных полномочий, оно направлено начальнику УСК по Гродненской области для организации предварительного расследования, сказали в Генпрокуратуре.
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Должностные лица агропредприятия "Ханчицы-Неман" захоронили часть урожая 2015 года, чтобы освободить зерносклад под новый урожай.
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