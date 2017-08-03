В Ивацевичском районе утонул 17-летний парень

2 августа в водоеме вблизи деревни Вулька-Телеханская Ивацевичского района утонул 17-летний парень, сообщили TUT.BY в областном управлении ОСВОД.

Молодой человек с друзьями отдыхал на озере Вульковское. Товарищи остались на пляже, а юноша пошел в воду. Дети, которые купались на берегу, обратили внимание, что молодой человек пропал из виду, и рассказали об этом его друзьям. Те залезли в воду, обнаружили тело товарища на глубине около 2 метров и достали его на берег.

Прибывшие на место медики помочь уже не могли и констатировали смерть юноши.