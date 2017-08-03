|
В Ивацевичском районе утонул 17-летний парень
2 августа в водоеме вблизи деревни Вулька-Телеханская Ивацевичского района утонул 17-летний парень, сообщили TUT.BY в областном управлении ОСВОД.
Молодой человек с друзьями отдыхал на озере Вульковское. Товарищи остались на пляже, а юноша пошел в воду. Дети, которые купались на берегу, обратили внимание, что молодой человек пропал из виду, и рассказали об этом его друзьям. Те залезли в воду, обнаружили тело товарища на глубине около 2 метров и достали его на берег.
Прибывшие на место медики помочь уже не могли и констатировали смерть юноши.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его тело обнаружили друзья на глубине около 2-х метров.
|
Архив (ЧП)
Комментарии