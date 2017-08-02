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Peugeot врезался в фуру в Могилеве: один человек погиб, один в больнице
03.08.2017 16:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 авг – Sputnik. Один человек погиб и один получил ранения в результате столкновения легкового автомобиля с фурой в Могилеве, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.
© Фото: предоставлено УГАИ Миноблисполкома
Авария произошла в четверг ночью на улице Криулина областного центра.
"Могилевчанин на Peugeot на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость движения и врезался в стоящий автомобиль Scania", – сказали в ГАИ.
По информации ГАИ, в аварии погиб 56-летний мужчина-пассажир, который ехал в машине на переднем сиденье. 53-летний водитель получил травмы и был госпитализирован.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту проверку.
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Пассажир машины, который ехал на переднем сиденье, скончался на месте аварии.
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