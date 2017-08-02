Peugeot врезался в фуру в Могилеве: один человек погиб, один в больнице

МИНСК, 3 авг – Sputnik. Один человек погиб и один получил ранения в результате столкновения легкового автомобиля с фурой в Могилеве, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.



© Фото: предоставлено УГАИ Миноблисполкома Три человека погибли минувшей ночью на дорогах Минской области

Авария произошла в четверг ночью на улице Криулина областного центра.

"Могилевчанин на Peugeot на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость движения и врезался в стоящий автомобиль Scania", – сказали в ГАИ.

По информации ГАИ, в аварии погиб 56-летний мужчина-пассажир, который ехал в машине на переднем сиденье. 53-летний водитель получил травмы и был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту проверку.