ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Peugeot врезался в фуру в Могилеве: один человек погиб, один в больнице

03.08.2017 16:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 авг – Sputnik. Один человек погиб и один получил ранения в результате столкновения легкового автомобиля с фурой в Могилеве, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Peugeot врезался в фуру в Могилеве: один человек погиб, один в больнице
© Фото: предоставлено УГАИ Миноблисполкома
Три человека погибли минувшей ночью на дорогах Минской области

Авария произошла в четверг ночью на улице Криулина областного центра.

"Могилевчанин на Peugeot на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость движения и врезался в стоящий автомобиль Scania", – сказали в ГАИ.

По информации ГАИ, в аварии погиб 56-летний мужчина-пассажир, который ехал в машине на переднем сиденье. 53-летний водитель получил травмы и был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту проверку. 

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пассажир машины, который ехал на переднем сиденье, скончался на месте аварии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Ивацевичском районе утонул 17-летний парень
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика