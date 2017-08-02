Швед умер после операции по увеличению половых органов

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Молодой житель Швеции умер после операции по увеличению половых органов из-за закупорки сосудов, сообщило издание Journal of Forensic Sciences .

Лигаментотомия — операция по увеличению половых органов мужчины, в ходе которой в пенис вводят жир из области живота и перерезают поддерживающую связку.

В ходе операции над 30-летним шведом, пишет издание, его сердце начало очень сильно колотиться, а уровень давления и кислорода очень низко упал: мужчина перенес сердечный приступ.

Шведа пытались реанимировать, однако это не удалось. Как позже выяснили медики, часть жира попала в вены мужчины и дошла до легких, тем самым закупорив кровеносные сосуды. Погиб пациент от нехватки кислорода.

Данный случай примечателен тем, что это первый случай смерти после операции по увеличению пениса. В целом же эта операция считается несложной и безвредной.

Белорусские медцентры также предлагают подобную операцию по увеличению "достоинства".