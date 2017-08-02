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Швед умер после операции по увеличению половых органов
03.08.2017 16:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Молодой житель Швеции умер после операции по увеличению половых органов из-за закупорки сосудов, сообщило издание
Лигаментотомия — операция по увеличению половых органов мужчины, в ходе которой в пенис вводят жир из области живота и перерезают поддерживающую связку.
В ходе операции над 30-летним шведом, пишет издание, его сердце начало очень сильно колотиться, а уровень давления и кислорода очень низко упал: мужчина перенес сердечный приступ.
Шведа пытались реанимировать, однако это не удалось. Как позже выяснили медики, часть жира попала в вены мужчины и дошла до легких, тем самым закупорив кровеносные сосуды. Погиб пациент от нехватки кислорода.
Данный случай примечателен тем, что это первый случай смерти после операции по увеличению пениса. В целом же эта операция считается несложной и безвредной.
Белорусские медцентры также предлагают подобную операцию по увеличению "достоинства".
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В результате операции по увеличению пениса, также известной как лигаментотомия, вводимый в орган жир попал в кровоток и закупорил сосуды.
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