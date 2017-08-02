Rover врезался в дерево и перевернулся под Минском: пострадала водитель

МИНСК, 3 авг – Sputnik. Женщина-водитель была госпитализирована в результате ДТП в Минском районе – ее автомобиль вылетел в кювет, столкнулся с деревом и перевернулся, сообщила Sputnik в четверг старший инспектор по агитации ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

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Могилеве" title="Авария в Могилеве" class=""> © Фото: УГАИ УВД Могилевского облисполкома Peugeot врезался в фуру в Могилеве: один человек погиб, один в больнице

Авария произошла около 11:50 четверга на автодороге Р-23 вблизи Мачулищанского моста.

"Водитель, управляя автомобилем Rover, по предварительной версии из-за усталости за рулем, не справилась с управлением, выехала в кювет, совершила наезд на придорожное дерево, после чего произошло опрокидывание машины", – сказала Сильченко.

Она также уточнила, что в результате аварии 42-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.