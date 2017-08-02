СК прокомментировал информацию об окровавленной девочке в Барановичах

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Сотрудники милиции задержали жителя Барановичей (Брестская область), который подозревается в нападении и избиении 15-летней девочки, сообщили Sputnik в Следственном комитете.

В ряде электронных СМИ в четверг появилась информация о том, что в Барановичах из-под моста выбежала окровавленная 15-летняя девочка с криками "помогите, убивают!". Подросток рассказала, что ее в автомобиль затащил мужчина и там избил металлическим предметом.

"Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении 39-летнего местного жителя", — сообщила в четверг официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

По ее словам, он подозревается в том, что днем 2 августа на пустыре нанес удары в область головы 15-летней девочке и затолкал ее в багажный отсек своего автомобиля Opel Zafira. Школьница в тот момент одна возвращалась домой с водоема, где отдыхала вместе с подругами.

Со слов пострадавшей, от причиненных телесных повреждений она потеряла сознание, а когда очнулась, перелезла в салон, откуда ей удалось выпрыгнуть из минивэна во время движения вблизи автозаправочной станции.

Дранькова рассказала, что потерпевшая стала просить о помощи граждан, которые вызвали на место медицинских работников. Девочку с различными травмами госпитализировали в больницу.

"39-летний мужчина на автомобиле попытался скрыться, однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время с подозреваемым работают следователи", — сказала собеседник агенства.

В рамках уголовного дела выясняются все обстоятельства произошедшего, а также устанавливаются мотивы совершения преступления, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертных исследовании, отметила представитель УСК.

Решается вопрос о применении в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу и проведении судебно-психиатрической экспертизы. Окончательная квалификация противоправным действиям будет дана по результатам расследования, сказала Дранькова.

Ранее подследственный привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.