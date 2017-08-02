|
Двое уснувших петербуржцев перевернулись на Volkswagen под Витебском
03.08.2017 19:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 авг – Sputnik. Легковой автомобиль Volkswagen вылетел в поле и перевернулся в Витебском районе из-за уснувшего водителя – пострадал гражданин России, сообщил Sputnik в четверг руководитель отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
© Фото: ГАИ Минского района
ДТП произошло 3 августа около 07:00 а на 102-м километре дороги М8 "Граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины" вблизи деревни Копти.
"Водитель автомобиля Volkswagen Passat уснул за рулем, легковушка съехала в кювет и опрокинулась", – сказал Казючиц.
В аварии множественные ушибы и перелом получил 26-летний пассажир автомобиля, его скорая доставила для лечения в Витебскую областную клиническую больницу.
© Фото: ГАИ Витебска
Место аварии в Витебском районе
Пассажир и 42-летний водитель, по информации представителя ГАИ, являются жителями Санкт-Петербурга. При этом, как выяснилось, оба в момент ДТП спали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Травмы в аварии получил только 26-летний пассажир, сейчас он находится в витебской больнице.
|
Архив (ЧП)
Комментарии