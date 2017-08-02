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Двое уснувших петербуржцев перевернулись на Volkswagen под Витебском

03.08.2017 19:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг – Sputnik. Легковой автомобиль Volkswagen вылетел в поле и перевернулся в Витебском районе из-за уснувшего водителя – пострадал гражданин России, сообщил Sputnik в четверг руководитель отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Двое уснувших петербуржцев перевернулись на Volkswagen под Витебском
© Фото: ГАИ Минского района
Rover врезался в дерево и перевернулся под Минском: пострадала водитель

ДТП произошло 3 августа около 07:00 а на 102-м километре дороги М8 "Граница Российской Федерации – ВитебскГомель – граница Украины" вблизи деревни Копти.

"Водитель автомобиля Volkswagen Passat уснул за рулем, легковушка съехала в кювет и опрокинулась", – сказал Казючиц.

В аварии множественные ушибы и перелом получил 26-летний пассажир автомобиля, его скорая доставила для лечения в Витебскую областную клиническую больницу.

Двое уснувших петербуржцев перевернулись на Volkswagen под Витебском
© Фото: ГАИ Витебска
Место аварии в Витебском районе

Пассажир и 42-летний водитель, по информации представителя ГАИ, являются жителями Санкт-Петербурга. При этом, как выяснилось, оба в момент ДТП спали.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Травмы в аварии получил только 26-летний пассажир, сейчас он находится в витебской больнице.

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