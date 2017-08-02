Двое уснувших петербуржцев перевернулись на Volkswagen под Витебском

МИНСК, 3 авг – Sputnik. Легковой автомобиль Volkswagen вылетел в поле и перевернулся в Витебском районе из-за уснувшего водителя – пострадал гражданин России, сообщил Sputnik в четверг руководитель отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.



© Фото: ГАИ Минского района Rover врезался в дерево и перевернулся под Минском: пострадала водитель

ДТП произошло 3 августа около 07:00 а на 102-м километре дороги М8 "Граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины" вблизи деревни Копти.

"Водитель автомобиля Volkswagen Passat уснул за рулем, легковушка съехала в кювет и опрокинулась", – сказал Казючиц.

В аварии множественные ушибы и перелом получил 26-летний пассажир автомобиля, его скорая доставила для лечения в Витебскую областную клиническую больницу.



© Фото: ГАИ Витебска Место аварии в Витебском районе

Пассажир и 42-летний водитель, по информации представителя ГАИ, являются жителями Санкт-Петербурга. При этом, как выяснилось, оба в момент ДТП спали.