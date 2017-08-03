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В озере в Браславском районе утонула женщина, приехавшая на отдых из России

03.08.2017 19:40 — ЧП | Tut.by  
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Инцидент произошел около 18 часов 3 августа в Браславском районе на территории одного из туристических комплексов, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

«Женщина утонула, купаясь в озере Дривяты на территории одного из туристических комплексов. По предварительным данным, это 90-летняя гражданка России. Она приехала в Браславский район на отдых. Очевидцы оказывали женщине первую помощь, но спасти ее не смогли», — рассказала Светлана Сахарова.

На месте происшествия работают специалисты Браславского райотдела Следственного комитета.

В течение недели это уже второй несчастный случай в зоне отдыха на Браславщине. Напомним, вечером 31 июля на туристической стоянке Национального парка «Браславские озера» от удара молнии погибла 39-летняя минчанка. Трагедия произошла около деревни Кезики.

Несколько семей из Минска отдыхали на берегу озеро Струсто. После купания они зашли в беседку, но начался сильный ветер и отдыхающие направились в палатку, чтобы переодеться, понимая, что пойдет дождь. В то время, когда две женщины проходили возле высокой сосны, ударила молния.

По словам очевидцев, верхняя часть молнии ударила в макушку сосны, срубив сук, а нижняя — в спину 39-летней женщины. Она упала, и на ней загорелась одежда. Коснулась молния и второй отдыхающей, идущей рядом, но, к счастью, частично. Друзья стали тут же оказывать помощь, но удалось спасти только женщину, которая шла позади.

 
Теги: Минск
 
 
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