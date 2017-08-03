Минчанин избил мать, врача скорой и принялся за прохожих

МИНСК, 3 авг – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске нетрезвого местного жителя, который избил прибывшего на вызов врача скорой медицинской помощи, сообщил Sputnik в четверг пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.

Инцидент произошел вечером 3 августа на улице Матусевича в белорусской столице.

"Сын до полусмерти избил мать, на место кроме милиции была вызвана бригада скорой медицинской помощи", – сказал Ластовский.

Он также сообщил, что карета на Матусевича прибыла раньше наряда правоохранителей, поэтому агрессивный мужчина набросился на медиков и ударил врача. Затем нетрезвый мужчина отправился на улицу, где успел избить нескольких случайных прохожих.

По словам представителя ГУВД, прибывший наряд задержал дебошира и доставил его в отдел милиции.

В отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело по ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.