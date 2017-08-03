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Минчанин избил мать, врача скорой и принялся за прохожих

03.08.2017 21:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске нетрезвого местного жителя, который избил прибывшего на вызов врача скорой медицинской помощи, сообщил Sputnik в четверг пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.

Минчанин избил мать, врача скорой и принялся за прохожих
CC BY-SA 2.0 / Chris / GTI broken window
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Инцидент произошел вечером 3 августа на улице Матусевича в белорусской столице.

"Сын до полусмерти избил мать, на место кроме милиции была вызвана бригада скорой медицинской помощи", – сказал Ластовский.

Он также сообщил, что карета на Матусевича прибыла раньше наряда правоохранителей, поэтому агрессивный мужчина набросился на медиков и ударил врача. Затем нетрезвый мужчина отправился на улицу, где успел избить нескольких случайных прохожих.

По словам представителя ГУВД, прибывший наряд задержал дебошира и доставил его в отдел милиции.

В отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело по ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело по ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

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