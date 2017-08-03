Рыбак утонул в затоне Немана при проверке сетей

МИНСК, 3 авг – Sputnik. Житель Речицкого района утонул в Немане при проверке на лодке установленных в реке сетей, сообщили Sputnik в четверг в Гомельском областном УМЧС.

Житель деревни Луначарск отправился на реку 31 июля на самодельной лодке-плоскодонке и пропал. Родственники обратились в милицию на следующий день.

"Водолазам ОСВОД удалось обнаружить в 3,5 метрах от берега труп рыбака", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что в настоящее время устанавливается причина смерти 50-летнего мужчины. При этом в управлении констатируют, что погибший вышел на воду без спасательного жилета.

В МЧС в очередной раз напомнили рыболовам, что при рыбалке с использованием маломерных судов следует обязательно использовать жилеты – это поможет сохранить жизнь в нештатных ситуациях на воде.