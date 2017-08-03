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Журналисты Житомира: СБУ подставила Василия Муравицкого

03.08.2017 20:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг – Sputnik. Представители СМИ города Житомир полагают, что задержанного журналиста Василия Муравицкого Служба безопасности Украины подставила и он стал жертвой большой политики.

Журналисты Житомира: СБУ подставила Василия Муравицкого
© Фото: Facebook / Василий Муравицкий
О чем писал житомирский журналист, которого обвиняют в измене

Автор интернет-издания "Журнал Житомира" и бывший редактор всеукраинской газеты "Новая волна" Муравицкий был взят под стражу по подозрению в государственной измене. По информации СБУ, речь идет о публикации статей на шести интернет-сайтах, которые "администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

"Это не первые угрозы Муравицкому со стороны власти. Правоохранительные органы проявляли к нему повышенный интерес и раньше — и в 2014-м, и в 2015-м годах. Насколько мне известно, СБУ давно знает, где живет Муравицкий, и уже далеко не в первый раз приходит к нему со своими обысками", – сказала пожелавшая остаться неизвестной знакомая обозревателя по работе в "Журнале Житомира". 

Она также сообщила, что Муравицкий знал, что власти проявляют к нему повышенный интерес, и по какой-то причине решил, что им перестали интересоваться, тем более что в его действиях не было ничего предосудительного и нарушающего законы Украины. 

По словам журналистки, задержанного СБУ обозревателя просто подставили – он пал жертвой большой политики.

При этом знавшие задержанного журналисты утверждают, что он никогда "не скрывал своего отношения к политике, которую проводил Киев в Донбассе", и сотрудничал с изданиями, которые действуют на не подконтрольных Украине территориях. В то же время Муравицкий не критиковал существующий строй, но негативно относился к политическим решениям, которые "заводят Украину в тупик".

По информации СБУ, журналист подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 ("государственная измена"), ст. 110 ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), ст. 161 ("нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам") и ст. 258-3 ("создание террористической группы или террористической организации") Уголовного кодекса Украины.

 
Теги: Минск
 
 
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Знавшие задержанного утверждают, что он никогда не скрывал своего отношения к политике, которую проводил Киев в Донбассе.

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