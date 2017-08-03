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Старушка-туристка из России утонула на озере Дривяты

03.08.2017 20:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг – Sputnik. Пожилая российская туристка утонула в Браславском районе во время отдыха в туркомплексе "Дривяты", сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Старушка-туристка из России утонула на озере Дривяты
© Pixabay
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Инцидент на озере произошел 3 августа около 18:00.

"Утонула 90-летняя пенсионерка, россиянка, приехавшая на отдых в туркомплекс "Дривяты", – сказала Сахарова.

Она также сообщила, что в настоящее время на месте ЧП работают следователи и эксперты. Специалисты осматривают берег, а также опрашивают свидетелей произошедшего.

Ранее ОСВОД неоднократно предупреждал, что с наступлением теплой погоды гражданам при отдыхе вблизи водоемов и купании следует соблюдать максимальную осторожность.

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Теги: Минск
 
 
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В настоящее время на месте ЧП работают следователи и эксперты, специалисты осматривают берег, а также опрашивают свидетелей произошедшего.

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