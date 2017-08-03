Миллион ядовитых яиц изъяли в европейских магазинах

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Миллион ядовитых куриных яиц попали на прилавки магазинов Германии, Нидерландов и Бельгии, в продукте содержалось опасное вещество для уничтожения насекомых, сообщает Local со ссылкой на Федеральный институт оценки рисков (BfR).

Вначале ядовитые яйца, содержащие токсичный инсектицид фипроним, были обнаружены в Голландии и Бельгии. Позже около 900 тысяч зараженных яиц было выявлено в магазинах Германии, куда продукт попал с голландских ферм.

Вместе с тем, голландское управление по безопасности продуктов и продовольственных товаров запретило поставки продукции со 147 из 180 зарегистрированных в стране птицефабрик из-за инцидента с яйцами. Птицефабрики будут закрыты до тех пор, пока не пройдут полную проверку и не докажут, что их продукция не представляет опасности для здоровья людей.

Расследованием ЧП занялась прокуратура. По предварительной информации, фипронил мог содержаться в чистящих средствах, поставляемых фермам компанией ChickFriend из города Барневелд (провинция Гелдерланд).

Фипронил используется для избавления от блох, вшей и клещей. Препарат категорически запрещено использовать для лечения животных, мясо которых употребляется в пищу. При попадании в организм человека он вызывает тошноту, головную боль, раздражение кожи и ведет к проблемам с щитовидной железой. Кроме того, может быть нарушена работа почек и печени.