Спаситель от WannaCry и создатель Kronos задержан на конференции хакеров

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Британский эксперт по компьютерной безопасности Маркус Хатчинс, который ранее помог нейтрализовать глобальный вирус WannaCry, арестован властями США, по обвинению в создании и распространении вируса Kronos.



© REUTERS Benoit Tessier Майнеры в Беларуси: закон не нарушают, но от хакеров скрываются

Британца известного под ником MalwareTech задержали во второй половине дня в среду, когда молодой человек готовился вылететь домой после «хакерских» конференций по компьютерной безопасности Black Hat и Def Con в Лаг-Вегасе (штат Невада).

22-летнего Хатчинса обвиняют в создании и распространении вируса Kronos, посредством которого злоумышленники, в частности, получали доступ к персональным данным пользователей, в том числе к банковским реквизитам. Согласно обвинению, Хатчинс в сговоре с другим фигурантом продавал вредоносное программное обеспечение на интернет-форумах за 2-3 тысячи долларов.

Британская сторона знает о задержании в США своего гражданина, но пока воздерживается от комментариев.

Перевод со счетов WannaCry

П римечательно, что именно Хатчинс в мае нашел "выключатель" в вирусе-вымогателе WannaCry, который в мае этого года поразил 300 тыс. компьютеров в 150 странах мира, в том числе компьютерную сеть Национальной системы здравоохранения Великобритании. Благодаря ему вредоносная программа была обезврежена.

В день, когда задержали Хатчинса, неизвестные перевели более 140 тысяч долларов с трех онлайн-счетов, на которые жертвы масштабной кибератаки WannaCry отсылали деньги в виде биткоинов, на девять других. Перевод со счетов WannaCry был произведен в среду вечером, их зафиксировал Twitter-бот @actual_ransom, который был создан для контроля за этими счетами. Причина перевода денег неизвестна.