МИНСК, 4 авг — Sputnik. Пожар, вспыхнувший в высотном жилом здании The Torch в Дубае потушен, сообщили в Управлении гражданской обороны эмирата.

Пожар, по данным полиции, начался на девятом этаже здания и распространился на 4 этажа выше. Силы гражданской обороны и полиции сумели своевременно эвакуировать жильцов.

На время тушения пожара прилегающие к небоскребу улицы были перекрыты.

Пострадавших при пожаре нет. Всем, кого коснулся пожар, будет предоставлен приют в соседнем небоскребе Princess Tower, сообщил Dubai Media Office.

Wowow civil defense did a fantastic job, because this fire was something #dubaifire pic.twitter.com/1vuZMQa6O5 — Théo (@KrityyyK) 4 августа 2017 г.

Очевидцы размещают в соцсетях​ фото и видео с места происшествия. Пожарным пришлось тушить не только само пламя внутри, но и обломки сооружения, которые падали на землю.

Директор Управления гражданской обороны Дубая генерал Рашид Тани аль-Матруши сообщил прессе, что инцидент с возгоранием исчерпан.

В 2011 при открытии небоскреб The Torch высотой 348 метров был самой высокой жилой башней в мире, сейчас он занимает пятую позицию. The Torch расположен в одном из элитных районов города Дубай Марина, где проживают многочисленные общины иностранцев.

Это же здание горело в 2015 году, тогда семь человек отравились угарным газом. Восстановительные работы после пожара 2015 года в небоскребе еще не были завершены.

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