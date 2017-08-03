МВД: в Беларуси за минувшие сутки в ДТП погибли 6 человек

МИНСК, 4 авг — Sputnik. В результате дорожно-транспортных происшествий в Беларуси за минувшие сутки погибли шесть человек, сообщили в пятницу в МВД Беларуси.

Подавляющее большинство случившихся смертельных аварий произошли ночью.



© Фото: ГАИ Минского района Rover врезался в дерево и перевернулся под Минском: пострадала водитель

"В Сторбцовском районе ночью погибла водитель женщина из Бреста. Управляя автомашиной Seat, она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомашиной Dodge под управлением жителя Бобруйска, В результате водитель Seat погибла, а ехавший в автомашине Dodge житель Бобруйска помещен в больницу", — сообщили Sputnik в министерстве внутренних дел Беларуси

Еще одно ночное смертельное ДТП, в котором погибли два человека, произошло вблизи деревни Федоровск Червенского района. Житель Березинского района, управляя Toyota, ударился в стоявший поперек проезжей части без габаритных огней МАЗ. В результате водитель легковушки и ехавшая с ним жена погибли, уточнили в министерстве.

В Могилеве ночью произошло ночное ДТП, в котором также погибли два человека. Мужчина управляя автомашиной Peugeot, столкнулся со стоявшим у края проезжей части грузовым автомобилем Scania. Водитель в больнице умер, а ехавший с ним мужчина погиб на месте .

В Могилеве в 21:55 местный житель, управляя мотоциклом, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом Mersedes. Байкер скончался в машине скорой помощи.