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Двух рабочих засыпало грунтом в Горках, один погиб

04.08.2017 09:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 авг — Sputnik. Один мужчина погиб, второй оказался травмирован после чрезвычайного происшествия, которое произошло при прокладке канализационной траншеи по улице Мира в городе Горки (Могилевская область), рассказали в управлении МЧС по Могилевской обалсти.

Инцидент произошел около 16:00 дня в четверг, 3 августа. Прибывшие на место спасатели установили, что при прокладке канализационной траншеи произошел сдвиг грунта. В результате оползания в траншее оказались засыпанными землей по грудь два человека. До приезда спасателей их пытались откопать очевидцы происшествия.

Однако помочь рабочим смогли только сотрудники МЧС, которым пришлось использовать для этого специнструмент. Извлеченные из траншеи граждане, 1975 и 1957 годов рождения, с травмами различной степени тяжести были переданы медикам.

Однако одного из них бригада скорой помощи спасти уже не смогла, и в 17:24 была констатирована смерть.

Работники Горецкого районного отдела следственного комитета Беларусь в настоящее время устанавливают обстоятельства происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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Прибывшие на место происшествия спасатели, увидели, как прохожие пытаются помочь засыпанным по грудь мужчинам выбраться из земли.

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