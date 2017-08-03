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Минчанки нашли в гадюку в газовой плите

04.08.2017 10:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 авг — Sputnik. Жительницы столицы обнаружили в своей плите змею, сообщили Sputnik в управлении МЧС по городу Минску.

Инцидент произошел утром в четверг в одном из домов на улице Ландера в Минске.

"Хозяйка с дочерью хотели позавтракать, как подойдя к плите услышали странное шипение и даже увидели хвост, после чего незамедлительно обратились за помощью по номеру 101", — сообщили в управлении МЧС.

Спасатели нашли змею в одной из конфорок. Ее удалось извлечь из плиты — при помощи специального инструмента.

"Отловленной змеей оказалась гадюка. Спасатели ее обезвредили. Никто не пострадал", — заключили в МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
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Как змея попала в газовую плиту в многоквартирном доме, пока не известно.

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