Минчанки нашли в гадюку в газовой плите

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Жительницы столицы обнаружили в своей плите змею, сообщили Sputnik в управлении МЧС по городу Минску.

Инцидент произошел утром в четверг в одном из домов на улице Ландера в Минске.

"Хозяйка с дочерью хотели позавтракать, как подойдя к плите услышали странное шипение и даже увидели хвост, после чего незамедлительно обратились за помощью по номеру 101", — сообщили в управлении МЧС.

Спасатели нашли змею в одной из конфорок. Ее удалось извлечь из плиты — при помощи специального инструмента.

"Отловленной змеей оказалась гадюка. Спасатели ее обезвредили. Никто не пострадал", — заключили в МЧС.