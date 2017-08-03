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ДФР: в деле независимых профсоюзов политической подоплеки нет

04.08.2017 11:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 авг — Sputnik. В деле с руководством профсоюза РЭП нет никакой политической подоплеки, идет обычная работа по изобличению лиц, подозреваемых в неуплате налогов, заявил заместитель председателя Комитета госконтроля Беларуси, директор департамента финансовых расследований Игорь Маршалов. Органами финансовых расследований КГК по фактам уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело в отношении руководителей данного профсоюза.

ДФР: в деле независимых профсоюзов политической подоплеки нет
© Sputnik Алексей Филиппов
Председателя профсоюза РЭП Федынича отпустили после допроса

В минувшую среду обыски прошли в офисе профсоюза, где была изъята документация. Лидер профсоюза Геннадий Федынич был задержан и отпущен после допроса, главбух Игорь Комлик отправлен в СИЗО. Кроме Федынича после допроса отпущена и бывший редактор профсоюзного сайта praca-by.info Наталья Пичужкина.

"Все, кто в ладах со здравым смыслом, должны понимать, что никакой "политической подоплеки" в этом деле нет", — заявил Маршалов в интервью газете "СБ: Беларусь сегодня".

Он заметил, что это дело широко освещается белорусскими СМИ, в том числе независимыми изданиями.

"У меня сложилось впечатление, будто некоторые авторы так называемых "независимых" изданий пострадали от жары — настолько странны их заявления. Например, после задержания руководителя профсоюза РЭП они голосили, будто "власти испугались" какого-то осеннего наступления профсоюзов. Однако когда после допроса этот руководитель был отпущен, они заголосили… о том, что "власти испугались" — на этот раз международного давления", — отметил Маршалов.

Представитель ДФР подчеркнул, что на самом деле никто ничего не пугался: шла наша обычная работа по изобличению неплательщиков налогов.

"И работа эта будет продолжаться. В том числе и по вышеприведенному факту", — сказал он.

Маршалов отметил, что в ходе проверки было установлено: должностные лица профсоюза РЭП в нарушение действующего законодательства открыли от имени профсоюза счета в зарубежных банках, на которые постоянно поступали сотни тысяч долларов. Впоследствии деньги обналичивались и перевозились в страну.По данным фактам управлением ДФР КГК по Минской области и Минску в отношении двух должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

В настоящее время работниками финансовой милиции проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности должностных лиц профсоюза, а также выявление иных нарушений законодательства. 

"По имеющейся у нас информации, профсоюз продолжает действовать, его работа не парализовывалась", — сказал Маршалов.    

 
Теги: Минск
 
 
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Идет обычная работа по изобличению неплательщиков налогов, финансовая милиция ведет неотложные следственные и процессуальные действия, констатировали в...

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