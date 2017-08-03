|
Эксперт: 99%, что гадюку на Ландера в Минске привезли жильцы дома
04.08.2017 12:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 авг — Sputnik. Минский террариумист Андрей Соломахо прокомментировал новость о том, что в квартире минчанки найдена гадюка.
© Фото: из личного архива Ольги Мельченко
Гадюка была обнаружена в квартире на третьем этаже одного из домов по улице Ландера в Минске. Хозяйка дома вызвала МЧС — спасатели обезопасили людей от рептилии.
"Скорее всего, кто-то поймал в деревне змею и притащил в Минск в этот самый дом, засунул в банку, например. Затем змея выбралась из банки и по вентиляции переползла к соседям. 99%, что змея не случайно попала в этот дом — ее привезли", — предположил Андрей Соломахо в интервью Sputnik.
По его словам, гадюка выбрала конфорку плиты, чтобы спрятаться, поскольку это теплое и темное место, достаточно узкое — что всегда привлекает змей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ядовитая находка в одной из столичных квартир в пятницу стала самой обсуждаемой темой в байнете.
|
Архив (ЧП)
Комментарии