Спички - детям: пятилетний мальчик сжег родительский дом в Мстиславле

МИНСК, 4 авг – Sputnik. Пожар жилого деревянного дома произошел в Мстиславле из-за шалости пятилетнего ребенка, сообщили Sputnik в Могилевском областном УМЧС.

Инцидент на улице Интернациональной районного центра произошел утром накануне – мстиславским спасателям информация о возгорании поступила в 09:36.

"По прибытии к месту вызова происходило горение кровли дома открытым пламенем", – сказали в МЧС.

В результате огнем были повреждены пристройка и кровля деревянного жилого дома, при пожаре никто не пострадал.

В качестве предполагаемой причины возникновения возгорания спасатели рассматривают шалость пятилетнего сына хозяйки дома.