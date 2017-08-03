ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спички - детям: пятилетний мальчик сжег родительский дом в Мстиславле

04.08.2017 13:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 авг – Sputnik. Пожар жилого деревянного дома произошел в Мстиславле из-за шалости пятилетнего ребенка, сообщили Sputnik в Могилевском областном УМЧС.

Спички - детям: пятилетний мальчик сжег родительский дом в Мстиславле
© YouTube / МЧС Минск
Спасатели за 30 минут потушили пожар в бывшем Молодежном театре

Инцидент на улице Интернациональной районного центра произошел утром накануне – мстиславским спасателям информация о возгорании поступила в 09:36.

"По прибытии к месту вызова происходило горение кровли дома открытым пламенем", – сказали в МЧС.

В результате огнем были повреждены пристройка и кровля деревянного жилого дома, при пожаре никто не пострадал.

В качестве предполагаемой причины возникновения возгорания спасатели рассматривают шалость пятилетнего сына хозяйки дома.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огнем были повреждены пристройка и кровля деревянного жилого дома, при пожаре никто не пострадал.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Эксперт: 99%, что гадюку на Ландера в Минске привезли жильцы дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика