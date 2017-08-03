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Спички - детям: пятилетний мальчик сжег родительский дом в Мстиславле
04.08.2017 13:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 авг – Sputnik. Пожар жилого деревянного дома произошел в Мстиславле из-за шалости пятилетнего ребенка, сообщили Sputnik в Могилевском областном УМЧС.
Инцидент на улице Интернациональной районного центра произошел утром накануне – мстиславским спасателям информация о возгорании поступила в 09:36.
"По прибытии к месту вызова происходило горение кровли дома открытым пламенем", – сказали в МЧС.
В результате огнем были повреждены пристройка и кровля деревянного жилого дома, при пожаре никто не пострадал.
В качестве предполагаемой причины возникновения возгорания спасатели рассматривают шалость пятилетнего сына хозяйки дома.
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Огнем были повреждены пристройка и кровля деревянного жилого дома, при пожаре никто не пострадал.
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