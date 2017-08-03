Mercedes насмерть сбил женщину-пешехода в Могилеве

МИНСК, 4 авг – Sputnik. Женщина-пешеход погибла в Могилеве в результате наезда легкового автомобиля, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко МВД: в Беларуси за минувшие сутки в ДТП погибли 6 человек

ДТП произошло около четырех часов утра пятницы на проспекте Шмидта областного центра.

"Могилевчанин, управляя автомобилем Mercedes —Benz, совершил наезд на пешехода – 34-летнюю местную жительницу", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что женщина шла по проезжей части дороги во встречном автомобилю направлении.

По данным ГАИ, в результате наезда могилевчанка скончалась на месте происшествия. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.