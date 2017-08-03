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Mercedes насмерть сбил женщину-пешехода в Могилеве
04.08.2017 13:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 авг – Sputnik. Женщина-пешеход погибла в Могилеве в результате наезда легкового автомобиля, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
ДТП произошло около четырех часов утра пятницы на проспекте Шмидта областного центра.
"Могилевчанин, управляя автомобилем Mercedes —Benz, совершил наезд на пешехода – 34-летнюю местную жительницу", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что женщина шла по проезжей части дороги во встречном автомобилю направлении.
По данным ГАИ, в результате наезда могилевчанка скончалась на месте происшествия. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
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Женщина шла по проезжей части дороги во встречном автомобилю направлении.
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