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Mercedes насмерть сбил женщину-пешехода в Могилеве

04.08.2017 13:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 авг – Sputnik. Женщина-пешеход погибла в Могилеве в результате наезда легкового автомобиля, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Mercedes насмерть сбил женщину-пешехода в Могилеве
© Sputnik / Виктор Толочко
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ДТП произошло около четырех часов утра пятницы на проспекте Шмидта областного центра.

"Могилевчанин, управляя автомобилем Mercedes —Benz, совершил наезд на пешехода – 34-летнюю местную жительницу", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что женщина шла по проезжей части дороги во встречном автомобилю направлении. 

По данным ГАИ, в результате наезда могилевчанка скончалась на месте происшествия. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Женщина шла по проезжей части дороги во встречном автомобилю направлении.

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