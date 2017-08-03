Романтическое купание при луне: в Бресте едва не утонула пара

МИНСК, 4 авг – Sputnik. Четверо подростков из Бреста спасли из водоема двух тонущих молодых людей, сообщили Sputnik в пятницу в Брестском областном УМЧС.



© Фото: из личного архива Светланы Сахаровой В Браславском районе на озере Дривяты утонула 90-летняя россиянка

Инцидент на воде произошел ночью 4 августа: в 00:48 в МЧС поступила информация, что в искусственном водоеме тонут мужчина и женщина.

"До прибытия подразделений МЧС четверо молодых людей спасли 27-летнюю жительницу Гомельской области и 28-летнего брестчанина", – сообщили в МЧС.

При этом в момент спасения женщина находилась на поверхности воды, а тело мужчины подростки нашли на дне.

Спасенная была в сознании, а брестчанину понадобилась экстренная помощь: спасателям МЧС до прибытия скорой удалось его реанимировать.

Пострадавший мужчина был доставлен для оказания дальнейшей помощи в Брестскую центральную городскую больницу.