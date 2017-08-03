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Мужчина в Речице сломал позвоночник во время купания в реке
04.08.2017 16:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 авг – Sputnik. Житель Речицкого района получил тяжелые травмы во время купания в реке и был помещен в реанимационное отделение больницы, сообщила газета "
© Pixabay
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Инцидент произошел на реке Ведрич, протекающей вблизи районного центра.
По информации издания, 48-летний житель деревни Бабичи, прыгнув в воду, ударился головой о бетонную плиту.
Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение больницы, медики диагностировали у него ушиб головного мозга, перелом основания свода черепа и перелом позвоночника.
В настоящее время сотрудники Речицкого РОВД проводят по факту травмирования сельчанина проверку.
Ранее в ОСВОД неоднократно предупреждали граждан, что с наступлением жары, когда люди массово выезжают на отдых к водоемам, следует при купании соблюдать максимальную осторожность – в частности, купаться только в местах, оборудованных для этого.
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Медики диагностировали у пострадавшего ушиб головного мозга, перелом основания свода черепа и перелом позвоночника.
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