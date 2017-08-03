Мужчина в Речице сломал позвоночник во время купания в реке

МИНСК, 4 авг – Sputnik. Житель Речицкого района получил тяжелые травмы во время купания в реке и был помещен в реанимационное отделение больницы, сообщила газета " Днепровец ".

Инцидент произошел на реке Ведрич, протекающей вблизи районного центра.

По информации издания, 48-летний житель деревни Бабичи, прыгнув в воду, ударился головой о бетонную плиту.

Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение больницы, медики диагностировали у него ушиб головного мозга, перелом основания свода черепа и перелом позвоночника.

В настоящее время сотрудники Речицкого РОВД проводят по факту травмирования сельчанина проверку.

Ранее в ОСВОД неоднократно предупреждали граждан, что с наступлением жары, когда люди массово выезжают на отдых к водоемам, следует при купании соблюдать максимальную осторожность – в частности, купаться только в местах, оборудованных для этого.